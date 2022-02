Juventus - Torino | Sky o Dazn? Ecco dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di derby. In questo momento(calcio d'inizio alle 20.45) rappresenta una partita chiave, soprattutto perché sarà uno spartiacque per la stagione di entrambe le formazioni. Come ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - forumJuventus : Formazioni #JuveTorino, oggi ore 20,45. GdS: 'Sarà 4-3-3 con in attacco il tridente Dybala, Vlahovic e Morata, ment… - gilnar76 : Juve Torino, Tiribocchi rivela: «Spero possa accadere questo stasera» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - _RP10_ : @Riccardo_Man @EdoardoMecca1 Ho capito però sti tweet mi fan cascar le balle??… Siamo la Juventus, sono gli altri ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Torino

Tempo di derby. In questo momento(calcio d'inizio alle 20.45) rappresenta una partita chiave, soprattutto perché sarà uno spartiacque per la stagione di entrambe le formazioni. Come arriva la? I nuovi ...Allegri ha diramato la lista di convocati dellain vista del derby contro il: sono cinque gli assentiNon sarà unaal completo quella che questa sera affronterà ilnel derby della Mole. Allegri ha diramato al lista ...Attraverso i propri canali ufficiali, l’AIA ha comunicato un cambio nella squadra arbitrale di Juventus-Torino: “Si comunica che l’Assistente Arbitrale Daniele Bindoni, designato come AVAR per la gara ...L’ultima volta di Saputo a Bologna era stata a metà dicembre per i brindisi di Natale e la partita contro la Juventus ... contro il Torino il 6 marzo. Ma al momento il chairman non ha ancora ...