Juve | infortunio Pellegrini | problema al ginocchio

Advertising

gilnar76 : Infortunio Dybala: Allegri fa chiarezza dopo Juve Torino #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - sportli26181512 : Dybala si ferma col Villarreal alle porte: 'Non dovrebbe avere niente di particolare': Dybala si ferma col Villarre… - junews24com : Infortunio Dybala: Allegri fa chiarezza dopo Juve Torino - - Gazzetta_it : #Dybala si ferma col Villarreal alle porte: “Non dovrebbe avere niente di particolare” #JuveToro - JManiaSite : Brutta #Juve nel #derby: #Belotti la riacciuffa dopo il gol iniziale di #DeLigt. Si complica la lotta #Champions e… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve infortunio

Avevamo tre centrali fuori per, più Danilo squalificato. Eravamo in emergenza, ma la ... MagliaVlahovic: approfitta dell offerta!L'andata col Villarreal è lì, a una manciata di giorni di distanza, martedì sera. E lacontinua a perdere pezzi: al di là di Danilo squalificato, già mancavano Chiellini, Bonucci e Bernardeschi, nel riscaldamento si è fatto male Rugani, nel primo tempo Pellegrini. Ma al di là degli ...È il quarto gol personale contro la Juventus in Serie A. Una stagione maledetta, 14 gare saltate per infortuni vari, la sensazione di vivere un lungo addio senza gloria dopo il rifiuto al ricco ...dopo l'1-1 contro la Juventus. "Peccato non aver vinto - dice il marcatore granata nella stracittadina - e penso che avessimo portato a casa i tre punti non avremmo rubato nulla". Belotti è tornato ...