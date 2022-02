Inter Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio allo Stadio San Siro alle ore 18 andrà in scena Inter-Sassuolo. Nerazzurri e neroverdi si affrontano con i primi che sono reduci dal ko di Champions League. Una partita nella quale i Reds nonostante la pressione Interista sono riusciti a superare il trio difensivo di Inzaghi con due reti. Quella di San Siro dunque si prospetta la partita del riscatto per l’Inter che non vuole mollare la presa sul Milan. Ma il Sassuolo non è un cliente facile, lo dimostrano i numero di una squadra forse poco esperta ma comunque piena di talento (a partire da Scamacca e Frattesi). Inter-Sassuolo: le probabili formazioni Inzaghi in attesa della situazione Bastoni dovrebbe schierare il suo classico 3-5-2. Handanovic in porta, in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio allo Stadio San Siro alle ore 18 andrà in scena. Nerazzurri e neroverdi si affrontano con i primi che sono reduci dal ko di Champions League. Una partita nella quale i Reds nonostante la pressioneista sono riusciti a superare il trio difensivo di Inzaghi con due reti. Quella di San Siro dunque si prospetta la partita del riscatto per l’che non vuole mollare la presa sul Milan. Ma ilnon è un cliente facile, lo dimostrano i numero di una squadra forse poco esperta ma comunque piena di talento (a partire da Scamacca e Frattesi).: leInzaghi in attesa della situazione Bastoni dovrebbe schierare il suo classico 3-5-2. Handanovic in porta, in ...

