Incendio su un traghetto tra Grecia e Italia, le immagini della nave in fiamme (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono 288 le persone, tra passeggeri e personale, che viaggiavano sul traghetto della Grimaldi Lines partito dalla Grecia e diretto in Italia sul quale è divampato un Incendio. Secondo quanto si apprende dalla guardia costiera Italiana, le persone a bordo della nave si sono messe in salvo sulle scialuppe di salvataggio, mentre proseguono le operazioni di soccorso. Il rogo è divampato non lontano dall'isola di Corfù, a 10 miglia dalle coste greche, dopo che il traghetto era partito da Igoumenitsa. A coordinare le operazioni di soccorso, la guardia costiera greca, mentre dall'Italia la guardia costiera ha già messo a disposizione mezzi aerei e navali di appoggio. Secondo quanto si apprende non ci sarebbero vittime.

