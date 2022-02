Il malore in auto e l’incidente: addio ad Annalena, angelo degli anziani (Di venerdì 18 febbraio 2022) Annalena Colombi di Barzizza aveva 61 anni. Aveva lavorato in casa di riposo e si occupava dei genitori anziani. I funerali a Gandino lunedì 21 febbraio. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 18 febbraio 2022)Colombi di Barzizza aveva 61 anni. Aveva lavorato in casa di riposo e si occupava dei genitori. I funerali a Gandino lunedì 21 febbraio.

