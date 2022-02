Ibra sul futuro: “Smettere? Solo una persona può decidere quando accadrà!” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Milan quest’anno potrebbe davvero giocarsi lo scudetto, dopo 11 anni dall’ultimo titolo nazionale vinto, nella serata di Roma, in uno scialbo zero a zero con i giallorossi. Zlatan Ibrahimovic MilanZlatan Ibrahimovic, a Radio 105, si è soffermato sull’andamento di quest’anno è su quanto questa squadra gli regali forti emozioni ancora una volta: “Se vincessi con questa squadra mi darebbe più soddisfazione di dieci anni fa. È Ibra che decide quando Smettere. Tanti continuano a darmi del finito, però mi caricano”. Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Milan quest’anno potrebbe davvero giocarsi lo scudetto, dopo 11 anni dall’ultimo titolo nazionale vinto, nella serata di Roma, in uno scialbo zero a zero con i giallorossi. Zlatanhimovic MilanZlatanhimovic, a Radio 105, si è soffermato sull’andamento di quest’anno è su quanto questa squadra gli regali forti emozioni ancora una volta: “Se vincessi con questa squadra mi darebbe più soddisfazione di dieci anni fa. Èche decide. Tanti continuano a darmi del finito, però mi caricano”.

