Guerra di camorra a Frattaminore: scoperto arsenale della faida con pistole e bombe (Di venerdì 18 febbraio 2022) Continua incessante l’attività di controllo dei carabinieri nelle zone calde di Frattaminore, teatro in questi giorni di uno scontro tra due fazioni criminali. Trovato anche un arsenale con armi e una bomba a mano. 250 i militari impiegati ad oggi con i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania supportati dai militari del Reggimento Campania e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Continua incessante l’attività di controllo dei carabinieri nelle zone calde di, teatro in questi giorni di uno scontro tra due fazioni criminali. Trovato anche uncon armi e una bomba a mano. 250 i militari impiegati ad oggi con i CarabinieriCompagnia di Giugliano in Campania supportati dai militari del Reggimento Campania e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

