(Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il sindaco di Avellino,è ufficialmentedal. La decisione è arrivata dal commissario Michele Bordo con la delibera numero 7 diffusa pochi istanti fa, dopo aver accolto ricorso della Commissione provinciale per il Congresso, presentato ieri alla Commissione regionale di Garanzia del Pd Campania. Non solo la fascia tricolore del capoluogo ma anche di 17 amministratori avellinesi: Antonio Cosmo, Giovanni Cucciniello, Teresa Cucciniello, Antonello De Renzi, Elia De Simone, Francesca De Vito,Gaeta, Antonio Genovese, Diego Guerriero, Ugo Maggio, Marianna Mazza, Laura Nargi, Giuseppe Negrone, Luigi Preziosi, Mario Spiniello, Jessica Tomasetta, Giovanna Vecchione. “Notificato per conoscenza all’Organo ...

Advertising

anteprima24 : ** Gianluca Festa e 17 consiglieri cittadini fuori dal Partito Democratico ** - sportal_it : Gianluca Festa sa dove sono nate le difficoltà del Cagliari - vivere_sardegna : Stasera torna la WebTv di CalcioCasteddu: ospiti Gianluca Festa e Valerio Vargiu - gianluca_sci : @anto8301 È andata male la festa! ???????? - KimaraTransgen1 : @Nancydrs__28 Soleil la famosa festa che hanno fatto sabato... si è confidata cn Jessica dicendo che a lei Gianlu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Festa

Sportal

A terra tre persone:Ferrara, 45 anni, il figlio Ettore, 26 anni, e l'amico Ivan ... si era armato di una pistola calibro 7.65 e aveva fatto fuoco tra la folla inin Viale Italia, in ...... Carnevale in Quartiere! Unaper i bimbi del quartiere che si svolgerà giovedì 24 febbraio a ... Per le attività dei piccoli siete invitati a confermare la presenza al 3357917146 () con un ...Intervenuto alla web tv di calciocasteddu.it, Gianluca Festa ha parlato del lavoro che sta facendo Walter Mazzarri a Cagliari: "Non ho seguito il Cagliari nell'ultimo mese per motivi di lavoro. Però ...L’ex difensore e allenatore del Cagliari Gianluca Festa è intervenuto nell’11ª puntata della nostra web tv: la sua opinione sul momento rossoblù “Oggi alleno l’Apollon Smyrnis nella massima serie ...