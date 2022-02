GF Vip | Delia chiede ad Alex di andarsene insieme | la risposta di lui

Leggi su anticipazionitv

Alla fine Alex Belli e Delia Duran sembrano aver trovato un punto di incontro nella Casa del Grande Fratello Vip 6, soprattutto dopo che l'attore ha accettato di fare un passo indietro significativo nel rapporto con Soleil Sorge. Tuttavia le dinamiche del reality show e la presenza della Sorge in Casa non fanno stare tranquilla, che ha quindi chiesto al compagno di tornarsene a casaper tornare al loro rapporto di un tempo, cosa che al GF Vip è più difficile. Tuttavia, nonostante il grande amore che dice di provare per la compagna, Belli ha rifiutato, affermando che invece loro due devono restare per mostrare a tutti la forza del loro amore che non conosce crisi né gelosie.