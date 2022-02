Finanziamento autostrada Siracusa-Gela fino a Scicli | ancora commenti

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Modica –in positivo per la notizia dell’approvazione delper completare l’. Ecco la dichiarazione di Nino Minardo, segretario della Lega Sicilia “un miliardo e 200 milioni di euro per la Sicilia di cui 350 milioni per completare il lotto “Modica-” dell’: un’ottima notizia e un atto concreto per le infrastrutture e per l’economia della nostra regione. Alla base della delibera del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ci sono un bel lavoro di squadra del governo nazionale e la spinta propulsiva della Lega. Queste risorse che vengono ...