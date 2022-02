Elettra Lamborghini, a Rai2 ‘espolde il caso’: l’intervista registrata per Belve non andrà in onda stasera. Ecco perché (Di venerdì 18 febbraio 2022) A Rai2 esplode il caso Elettra Lamborghini. Nei giorni scorsi la nota ereditiera ha registrato la sua intervista a “Belve“, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda con una nuova edizione da questa sera alle 22.55. Una presenza ufficializzata per la prima puntata, come per la showgirl Pamela Prati. Qualcosa deve essere andato storto perché Lamborghini attraverso il suo legale, pur avendo firmato la liberatoria, avrebbe chiesto la visione preventiva con possibilità di tagli. La notizia era stata anticipata dal sito Dagospia, con un flash di Alberto Dandolo, che aveva svelato la natura del problema: domande e risposte relative alla sessualità. Una richiesta rispedita dal mittente dalla giornalista che a caldo a “Oggi è un altro giorno” aveva confermato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Aesplode il caso. Nei giorni scorsi la nota ereditiera ha registrato la sua intervista a ““, il programma condotto da Francesca Fagnani incon una nuova edizione da questa sera alle 22.55. Una presenza ufficializzata per la prima puntata, come per la showgirl Pamela Prati. Qualcosa deve essere andato stortoattraverso il suo legale, pur avendo firmato la liberatoria, avrebbe chiesto la visione preventiva con possibilità di tagli. La notizia era stata anticipata dal sito Dagospia, con un flash di Alberto Dandolo, che aveva svelato la natura del problema: domande e risposte relative alla sessualità. Una richiesta rispedita dal mittente dalla giornalista che a caldo a “Oggi è un altro giorno” aveva confermato ...

FQMagazineit : Elettra Lamborghini, a Rai2 ‘espolde il caso’: l’intervista registrata per Belve non andrà in onda stasera. Ecco pe… - Novella_2000 : Elettra Lamborghini chiede di rivedere l’intervista a Belve prima della messa in onda: interviene la Rai - ParliamoDiNews : Elettra Lamborghini, a Rai2 `espolde il caso`: l`intervista registrata per Belve non andrà in onda stasera. Ecco pe… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #ElettraLamborghini blocca l'intervista a #Belve La conduttrice #FrancescaFagnani estrema: cosa manderà in onda https://t.co… - SPYit_official : Caos in Rai: Elettra Lamborghini vuole tagliare l’intervista dove parla della sua sessualità e… #belve… -