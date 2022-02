Due pesi e due misure: Soleil e il confronto con Nathaly “io mi sono sentita morire dentro” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il provvedimento che il Grande Fratello Vip ha preso contro Alessandro Basciano nella puntata di ieri del reality, non è particolarmente piaciuto alla fidanzata Sophie Codegoni ma anche a Soleil Sorge. Terminata la puntata in diretta su Canale 5, infatti, le due Vippone hanno avuto modo di commentare l’accaduto, dicendosi in disaccordo con la decisione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il provvedimento che il Grande Fratello Vip ha preso contro Alessandro Basciano nella puntata di ieri del reality, non è particolarmente piaciuto alla fidanzata Sophie Codegoni ma anche aSorge. Terminata la puntata in diretta su Canale 5, infatti, le due Vippone hanno avuto modo di commentare l’accaduto, dicendosi in disaccordo con la decisione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Federic81528615 : RT @catiuz92: Soleil e Sophie hanno ragione! Ci sono due pesi e due misure. Le frasi di Nathaly fatte passare come nulla. Alcune gravi… - basciagonistan : RT @Huntressworld: Ieri non ho finito nemmeno di guardare la puntata,orrore su errore,lo scempio di ieri sera è stato a dir poco assurdo e… - marco_fifi : RT @AnselmoDelDuca: E’ grave dire che fra la storia dì Tommaso #Cerno e quella di Luca #Morisi sono evidenti due pesi e due misure? - Daniela21505028 : RT @Ex_privia_rox: Come funziona due pesi e due misure?!?! (Basciano ha sbagliato)#GFvip #solex - basciagonistan : RT @Alessia_g512: Soleil: “A me questa cosa della disuguaglianza non piace per niente. A me è stato fatto un caso di stato per le stesse pa… -