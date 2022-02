“Con Soleil l’ho potuto fare”. Alex Belli confessa tutto a Delia Duran. Il pubblico non ci vede più (Di venerdì 18 febbraio 2022) Solamente dopo che Soleil Sorge gli ha fatto la seconda scenata di gelosia per essere tornato con Delia Duran, Alex Belli si è ricordato della loro chimica artistica e la mattina, ore prima della 42esima puntata del GF Vip 6, si è tuffato nel suo letto per lasciarsi andare ad un pianto disperato e parole di sfogo. La ‘moglie’, ovvio, ha chiesto spiegazioni. Dopo la crisi di pianto e le parole cariche di sofferenza, che nemmeno in una fiction, Alex Belli è rimasto abbracciato a Soleil Sorge, soddisfattissima dopo essersi sentita tanto trascurata, per diversi minuti. Delle immagini che si sono rivelate ancora fonte di polemica sul web, che non ne può più. Il motivo? Il dolore che gli ha provocato Delia ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 18 febbraio 2022) Solamente dopo cheSorge gli ha fatto la seconda scenata di gelosia per essere tornato consi è ricordato della loro chimica artistica e la mattina, ore prima della 42esima puntata del GF Vip 6, si è tuffato nel suo letto per lasciarsi andare ad un pianto disperato e parole di sfogo. La ‘moglie’, ovvio, ha chiesto spiegazioni. Dopo la crisi di pianto e le parole cariche di sofferenza, che nemmeno in una fiction,è rimasto abbracciato aSorge, soddisfattissima dopo essersi sentita tanto trascurata, per diversi minuti. Delle immagini che si sono rivelate ancora fonte di polemica sul web, che non ne può più. Il motivo? Il dolore che gli ha provocato...

daymelloreal : Questo è il link a cui potete accedere gratuitamente e dare 3 voti oppure mandate un sms con scritto SOLEIL al 4770… - GrandeFratello : Per Soleil, l'amicizia con Alex è storia chiusa... E per Alex, la conferma definitiva è che Delia è la donna della… - Mulan9494 : @Madelmarie3 Anche a me non sono piaciute molte cose come per es. con Gianmaria però tutto questo é successo quando… - tijeretaloca : RT @ChaanelChanel: Sophie solo con soleil ha parlato di quello che ha percepito dalle parole di Alfonso perché sa che lei riesce a non giud… - NellyNeila2 : @Soleilandia Avolta Soleil non ti capisco proprio hai visto la verità di Alex è Delia basta allontani da loro è gio… -