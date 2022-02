Cede il braccio meccanico della gru | morto mentre potava gli alberi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Un 44enne èin un infortuno sul lavoro verificatosi a Cervia (Ravenna) poco prima delle 14. L'uomo stava potando alcuni pini in via Capua quando, per ragioni ancora al vaglio, è caduto al suolo ...

Advertising

RaiNews : L'uomo di 44 anni lavorava per una ditta che, su incarico del Comune, stava facendo la manutenzione ai numerosi pin… - SabattiniAndrea : RT @corrierebologna: Cervia, cede il braccio della gru: operaio muore mentre potava gli alberi - Nutizieri : Cervia, cede il braccio della gru: operaio muore mentre potava gli alberi - Blitiri_ : RT @messveneto: Ravenna, cede il braccio della gru, muore operaio 44enne - corrierebologna : Cervia, cede il braccio della gru: operaio muore mentre potava gli alberi -

Ultime Notizie dalla rete : Cede braccio

Un operaio di 44 anni originario di Comacchio, in provincia di Ferrara, è morto nel primo pomeriggio di venerdì a Cervia, nel Ravennate, a causa di un cedimento deldella gru meccanica grazie a cui stava potando alcuni alberi. I soccorsi sono stati inutili. L'uomo lavorava per una ditta che, su incarico del Comune, stava facendo la manutenzione ai ...Non si esclude un cedimento delmeccanico.Cronaca - Un 44enne è morto in un infortuno sul lavoro verificatosi a Cervia (Ravenna) poco prima delle 14. L'uomo stava potando alcuni pini in via Capua quando, per ragioni ancora al .... Sul posto ...Sul posto sono intervenuti sia la Medicina del Lavoro dell'Ausl che i carabinieri. Non si esclude un cedimento del braccio meccanico.