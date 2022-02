Cecilia Rodriguez e la gelosia verso Moser: “Ditemi voi…” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un gesto di gelosia di Cecilia Rodriguez verso il fidanzato Ignazio Moser ha allarmato i loro follower. La passione sudamericana si è mostrata nelle parole rilasciate. Il tango arentino iniziato dalla showgirl potrebbe sfociare in qualcosa di profondo e magari irreparabile. Infatti, Cecilia Rodriguez ha mostrato tutta la sua gelosia verso Ignazio Moser durante una delle tantissime storie che condivide sui social network. Quando questo sentimento entra a far parte di un rapporto amoroso tutto potrebbe avvenire. Andiamo a vedere cos’è successo e cos’ha affermato la donna. Cecilia Rodriguez durante una serata al Venice film festival (GettyImages)Il loro amore è nato ... Leggi su topicnews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un gesto didiil fidanzato Ignazioha allarmato i loro follower. La passione sudamericana si è mostrata nelle parole rilasciate. Il tango arentino iniziato dalla showgirl potrebbe sfociare in qualcosa di profondo e magari irreparabile. Infatti,ha mostrato tutta la suaIgnaziodurante una delle tantissime storie che condivide sui social network. Quando questo sentimento entra a far parte di un rapporto amoroso tutto potrebbe avvenire. Andiamo a vedere cos’è successo e cos’ha affermato la donna.durante una serata al Venice film festival (GettyImages)Il loro amore è nato ...

Advertising

Parpiglia : #gfvip ancora con i follower ? Vi ricordo che non hanno vinto concorrenti come : giulia de Lelis , andrea damante ,… - IFrangioni : RT @Parpiglia: #gfvip ancora con i follower ? Vi ricordo che non hanno vinto concorrenti come : giulia de Lelis , andrea damante , cecilia… - pupapeligrosah : RT @Parpiglia: #gfvip ancora con i follower ? Vi ricordo che non hanno vinto concorrenti come : giulia de Lelis , andrea damante , cecilia… - debby3583 : RT @Parpiglia: #gfvip ancora con i follower ? Vi ricordo che non hanno vinto concorrenti come : giulia de Lelis , andrea damante , cecilia… - LaPettegolah : RT @Parpiglia: #gfvip ancora con i follower ? Vi ricordo che non hanno vinto concorrenti come : giulia de Lelis , andrea damante , cecilia… -