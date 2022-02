Belotti, ultimo derby? Non lo so, ma sono orgoglioso (Di sabato 19 febbraio 2022) "Non so se è stato l'ultimo derby, ma sono orgoglioso di me stesso e dei compagni perché abbiamo fatto una grande partita": così il capitano del Torino, Andrea Belotti, dopo l'1 - 1 contro la Juventus. Leggi su sport.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) "Non so se è stato l', madi me stesso e dei compagni perché abbiamo fatto una grande partita": così il capitano del Torino, Andrea, dopo l'1 - 1 contro la Juventus.

