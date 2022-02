Beautiful | Hope ringrazia Liam ma è ignara di tutto

Leggi su formatonews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Le anticipazioni dici fanno sapere cheper esserle stato accanto quando ha temuto per la vita di Thomas, ma la poverina non sa che…chiede scusa aLe anticipazioni dici fanno sapere cheringrazieràper la sua comprensione e per esserle stato accanto in questo momento difficile. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio, in onda dalle ore 14.10 circa. Anticipazioni: Ridge preoccupato per Thomas Le anticipazioni dici fanno sapere che Ridge dopo aver appreso da Thomas che è ancora innamorato di, si confida con Brooke, spiegandole che è molto preoccupato per suo figlio. Ora che è ...