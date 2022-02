Assicurazione auto | il costo sta aumentando | i trucchi per risparmiare

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ildell’staa dismisura: iefficaci perun bel gruzzolo annualmente Secondo un’analisi Facile.it è previsto un aumento dei costi delle assicurazioni. L’aumento potrebbe essere di circa 40 euro per ognimobilista. Esistono però alcuni metodi per cercare die subire meno i rincari. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Aumento dell’(Pixabay)Il prezzo medio dell’aumenterà. I costi resteranno inferiori rispetto al passato soprattutto grazie alla minor circolazione dei mezzi che ha caratterizzato il 2020 dovuta all’emergenza sanitaria da ...