Alex Belli rivela cosa ha detto a Soleil sotto le coperte (Di venerdì 18 febbraio 2022) La rivelazione di Alex Belli Pochi giorni fa Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello Vip, non come concorrente ma per cercare di capire i suoi sentimenti verso Delia Duran e Soleil Sorge. Per recuperare il rapporto con la moglie ha ignorato l’influncer, la quale ci è rimasta un po’ male. Per farsi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lazione diPochi giorni faè tornato nella casa del Grande Fratello Vip, non come concorrente ma per cercare di capire i suoi sentimenti verso Delia Duran eSorge. Per recuperare il rapporto con la moglie ha ignorato l’influncer, la quale ci è rimasta un po’ male. Per farsi L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - Dadanna4 : RT @amzmilfs: Indovinate cosa fa Jessica da circa un' ora? Esatto, parla male di Nathaly col suo bff Alex Belli. #gfvip - VanyReeves : RT @Just___Jam: Già il fatto che sia così detestata da Alex Belli è un ottimo motivo per salvarla. FORZA NAT #GFvip - s6nfr6ncesc6 : RT @zorzi_gaia: fossi in blanco denuncerei alex belli per questa clip #gfvip - gs7901 : RT @pbipp02: Se Alex Belli ti sta sul c**zo, vota Nathaly Caldonazzo. #gfvip -