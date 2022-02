(Di venerdì 18 febbraio 2022) Apre oggi al pubblico la sezione di Preistoria e Protostoria deldi. Tra i materiali in esposizione ci sono ladipinta conosciuta come lo, armi da taglio e lo spillone rinvenuto nella palafitta di La Quercia a Lazise.Antonino Salinas rende il fregio greco Com’è strutturato il percorso

Advertising

periodicodaily : Al Museo archeologico di Verona la pietra dello Sciamano #verona #museoarcheologico @odettetapella - ilregginoit : Il direttore del museo archeologico Malacrino ospite di un dibattito promosso dalla Fondazione Ellenica per la Cult… - yubartina : RT @CatelliRossella: Inaugurato il Museo Archeologico Nazionale di Verona - Arte - ANSA - MetropolitanoIT : ??Apre a #Verona un nuovo #Museo Archeologico Nazionale???? - CatelliRossella : Inaugurato il Museo Archeologico Nazionale di Verona - Arte - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Museo archeologico

... al di là degli insediamenti in situ, tra cui una fortificazione dell'epoca tardo romana, e nei dintorni ville e altro, non mancano ritrovamenti ora custoditi neldella Valtenesi. ......geopolitica di Cagliari al centro del Mediterraneo e l'immenso patrimonio artistico -... con la creazione di unall'aperto attraverso l'installazione nelle aree verdi cittadine di ...Inoltre, al Museo Naturalistico Archeologico si terranno i laboratori didattici organizzati in collaborazione con ScatolaCultura, per bambini e famiglie, dal titolo “Case a risparmio energetico: a ...All'interno dell'area archeologica, circondata da un uliveto che conta 1500 piante, si trova anche un piccolo museo archeologico, che espone reperti provenienti da Sirmione e da alcuni siti del basso ...