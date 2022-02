Ventura sul derby di Torino | “Se ci fosse stato il Var | avremmo vinto 5 6 volte”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Alla vigilia deldella Mole tra Juventus e, Gian Pieroha lasciato delle dichiarazioni al Il Corriere Granata, parlando dei varivissuti sulla panchina granata. “Furono pochi ipersi per merito loro, molti li abbiamo persi per errori clamorosi. Su Jonathas c’era un rigore clamoroso, su El Kaddouri tutta Europa ha visto cosa è successo; o ancora il gol annullato a Maxi Lopez e la mancata espulsione ad Alex Sandro sono state delle circostanze assurde. Per quanto riguarda ipersi all’ultimo lasciamo stare: in entrambi eravamo sull’1-1 e avemmo delle occasioni nitide per passare in vantaggio ma fummo puniti prima da Pirlo e l’anno dopo da Cuadrado. Se ciil VARsicuramente ...

Advertising

CalcioNews24 : #JuveTorino, #Ventura al veleno sul derby con i bianconeri ??? - Franz_Ventura : RT @RivistaLaFionda: L'ITALIA A PEZZI: MORTI SUL LAVORO E SANITÀ. Da inizio #pandemia abbiamo assistito ad un'ondata di dichiarazioni di p… - franco_sala : Oggi sul #Corriere ottimo articolo del bravissimo giornalista e amico @liberobatt . Da leggere. Complimenti e buon… - Ventura_Stefano : RT @assurdistan: #SusannaTamaro. Scrive libri che trasudano noia, fa la fenomena sul Green Pass sperando che qualcuno la noti e compri un s… - Ventura_Stefano : RT @SimoneAlliva: Sul Corriere c'è Susanna Tamaro che si rivolge a Draghi perché non ha potuto comprare i francobolli durante la sua villeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Ventura sul

Sportface.it

... con il rendimentoBtp decennale che ha toccato il 2% (non succedeva da fine 2020), complice una comunicazione della Banca centrale europea circa la politica monetaria prossimaun po' ...Ermanno(Movimento cristiano lavoratori) ha sottolineato come la mancanza di lavoro e conseguentemente di radicamentoterritorio fa venire meno anche la serenità necessaria per mettere su ...Alla vigilia del derby della Mole, Gian Piero Ventura ha lasciato delle dichiarazioni al Il Corriere ... Per quanto riguarda i derby persi all’ultimo lasciamo stare: in entrambi eravamo sull’1-1 e ...Ne ha parlato Gian Piero Ventura in un'intervista al Corriere Granata ... Poi lasciamo stare i derby persi all'ultimo: in entrambi eravamo sull'1-1 e creammo delle occasioni nitide per passare in ...