Valentino Rossi, quasi papà: compleanno d'amore con Francesca Sofia Novello (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il campione di Tavullia, fresco 43enne, ha voltato ufficialmente pagina: dopo l'addio alla MotoGP, è alle prese con i primi test in Francia al volante della sua Audi R8, in attesa dell’arrivo della prima figlia. E sempre al fianco dell’inseparabile fidanzata: «Il mio futuro, il mio per sempre» Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il campione di Tavullia, fresco 43enne, ha voltato ufficialmente pagina: dopo l'addio alla MotoGP, è alle prese con i primi test in Francia al volante della sua Audi R8, in attesa dell’arrivo della prima figlia. E sempre al fianco dell’inseparabile fidanzata: «Il mio futuro, il mio per sempre»

