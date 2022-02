Uomini e Donne: Scontro Epocale tra Gemma e Nadia! (Di giovedì 17 febbraio 2022) Continuano senza sosta le registrazioni di Uomini e Donne, l’ultima delle quali è avvenuta solo poche ore fa. Dalle anticipazioni apparse in rete, pare che ci sia stato un nuovo Scontro tra la nostra Gemma Galgani e l’altra dama Nadia Marsala. Non solo, per la prima volta hanno discusso pure Ida e Alessandro e già c’è chi parla di aria di crisi tra loro. Matteo Ranieri invece, non ha potuto incontrate la sua corteggiatrice Federica. Per quale motivo? Ecco di seguito tutti i dettagli! A Uomini e Donne nuovo Scontro tra Gemma e Nadia Nell’ultimissima registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta poche ore fa, c’è stato un nuovo battibecco tra Gemma e Nadia. Le due continuano a punzecchiarsi e a ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Continuano senza sosta le registrazioni di, l’ultima delle quali è avvenuta solo poche ore fa. Dalle anticipazioni apparse in rete, pare che ci sia stato un nuovotra la nostraGalgani e l’altra dama Nadia Marsala. Non solo, per la prima volta hanno discusso pure Ida e Alessandro e già c’è chi parla di aria di crisi tra loro. Matteo Ranieri invece, non ha potuto incontrate la sua corteggiatrice Federica. Per quale motivo? Ecco di seguito tutti i dettagli! Anuovotrae Nadia Nell’ultimissima registrazione diche si è tenuta poche ore fa, c’è stato un nuovo battibecco trae Nadia. Le due continuano a punzecchiarsi e a ...

