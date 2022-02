Uomini e Donne, anticipazioni del 17 Febbraio 2022 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” in onda su Canale 5 Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio – alle 14.45 su Canale 5 – l’appuntamento con Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. Nella puntata odierna, al centro dello studio si accomoderà Gemma Galgani: la dama più divisiva e iconica del Trono Over, ha da poco deciso di interrompere la conoscenza con Luigi ed oggi farà la conoscenza di un nuovo pretendente. Sempre sul fronte Trono Over, spazio poi alle vicissitudini per certi versi parallele di Nadia e Sara: la prima, ha infatti deciso di non dare troppo credito ai suoi dubbi e di accordare completa fiducia a Massimiliano; Sara, invece, nel corso delle ultime puntate, non è ... Leggi su zon (Di giovedì 17 febbraio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “” in onda su Canale 5 Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio – alle 14.45 su Canale 5 – l’appuntamento con, dating show condotto da Maria De Filippi. Nella puntata odierna, al centro dello studio si accomoderà Gemma Galgani: la dama più divisiva e iconica del Trono Over, ha da poco deciso di interrompere la conoscenza con Luigi ed oggi farà la conoscenza di un nuovo pretendente. Sempre sul fronte Trono Over, spazio poi alle vicissitudini per certi versi parallele di Nadia e Sara: la prima, ha infatti deciso di non dare troppo credito ai suoi dubbi e di accordare completa fiducia a Massimiliano; Sara, invece, nel corso delle ultime puntate, non è ...

