Taiwan, giro di vite contro spionaggio hi - tech cinese (Di giovedì 17 febbraio 2022) Taiwan inasprirà le sue leggi contro lo spionaggio industriale per punire, in particolare, la sottrazione di segreti nel settore delle tecnologie. Si tratta di un passo con il quale l'isola punta a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022)inasprirà le sue leggiloindustriale per punire, in particolare, la sottrazione di segreti nel settore delle tecnologie. Si tratta di un passo con il quale l'isola punta a ...

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan giro Taiwan, giro di vite contro spionaggio hi - tech cinese ... con una multa prevista per i trasgressori che può arrivare fino a 315mila euro."L'industria delle alte tecnologie è vitale per Taiwan, ma l'infiltrazione cinese è diventata un grave problema in anni ...

Caccia cinesi su Taiwan: allarme sull'isola! ma ha tenuto in tensione l’isola di Taiwan ormai negli ultimi anni. Alcune delle azioni più massicce da parte della Cina sono state le incursioni dell’ottobre 2021 in cui quasi 150 aerei sono stati ...

