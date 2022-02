Suicidio assistito, la Camera respinge gli emendamenti soppressivi del testo sul fine vita (Di giovedì 17 febbraio 2022) A due giorni dalla dichiarazione di inammissibilità del referendum sull’eutanasia legale, alla Camera dei deputati è ripreso l’esame della legge sull’aiuto al Suicidio, di attuazione della sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019. Il testo sul fine vita (relatori Bazoli Pd e Provenza M5s) ha già superato il primo scoglio: l’Aula di Montecitorio ha respinto i primi due emendamenti identici di Forza Italia e della Lega soppressivi del primo articolo e quindi dell’intero provvedimento. I voti contrari sono stati 262, i favorevoli 126. Diversamente da quanto inizialmente deciso, Fi e Lega hanno chiesto all’ultimo il voto a scrutinio segreto dell’emendamento, richiesta accordata dalla vicepresidente di turno, Maria Edera Spadoni. All’annuncio della richiesta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) A due giorni dalla dichiarazione di inammissibilità del referendum sull’eutanasia legale, alladei deputati è ripreso l’esame della legge sull’aiuto al, di attuazione della sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019. Ilsul(relatori Bazoli Pd e Provenza M5s) ha già superato il primo scoglio: l’Aula di Montecitorio ha respinto i primi dueidentici di Forza Italia e della Legadel primo articolo e quindi dell’intero provvedimento. I voti contrari sono stati 262, i favorevoli 126. Diversamente da quanto inizialmente deciso, Fi e Lega hanno chiesto all’ultimo il voto a scrutinio segreto dell’emendamento, richiesta accordata dalla vicepresidente di turno, Maria Edera Spadoni. All’annuncio della richiesta di ...

Advertising

ShooterHatesYou : Dispiaciuto per la bocciatura del referendum per #eutanasialegale Comprensibili ragioni, ma essendo abrogativo puo… - GiovaQuez : Amato: 'Cappato deve la giusta assoluzione sul caso Dj Fabo anche alla sentenza di questa corte sul suicidio assist… - SimoneAlliva : #Cappato: 'Il testo presente oggi è un passo indietro rispetto a ciò che è già legale in Italia: i relatori del #Pd… - brazof666 : RT @Perdukistan: “adesso il parlamento legiferi sul fine vita” dissero quelli che dopo 30 minuti dì aula hanno rimandato a marzo la legge s… - AlbertiniGloria : RT @Perdukistan: “adesso il parlamento legiferi sul fine vita” dissero quelli che dopo 30 minuti dì aula hanno rimandato a marzo la legge s… -