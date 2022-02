Stop a mascherina e Green pass | la Svizzera revoca quasi tutte le restrizioni - Positivo il presidente Cassis

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Da giovedì 17 febbraio, dunque, non è più necessario mostrare il certificato Covid per accedere a negozi, ristoranti, istituzioni culturali e altre strutture aperte al pubblico, né per andare in ...

Da giovedì 17 febbraio, dunque, non è più necessario mostrare il certificato Covid per accedere a negozi, ristoranti, istituzioni culturali e altre strutture aperte al pubblico, né per andare in ......all'obbligo di mascherine e Green pass per entrare in negozi, ristoranti, cinema, teatri, ... Revocati anche l'obbligo dellasul posto di lavoro e la raccomandazione del telelavoro (...Dopo due anni di pandemia, la svolta grazie ai vaccini pare imminente. «Non credo verrà prorogato lo stato di emergenza e, quindi, si scioglierà anche il Comitato ...Dagli Stati scandinavi all’Austria si susseguono i piani per alleggerire il peso delle restrizioni sulla vita sociale ed economica ...