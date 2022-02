Spazio | Spaceopal confermata Service Operator del programma Galileo

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - L'Agenzia dell'Unione Europea per ilSpaziale (Euspa) ha confermato, joint venture paritaria tra Tele(Leonardo 67%/Thales 33%) e Dlr-Gfr (controllata dell'Agenzia Spaziale Tedesca Dlr), in qualità di(Gsop) per i prossimi 5 anni. In seguito alla conclusione di un nuovo contratto a ciò dedicato,continuerà a gestire fino al 2026 il sistema di navigazione e posizionamento satellitare europeo (Gnss), garantendo così la continuità delle attività svolte fin dal 2016.opera e manutiene il sistema(segmenti spaziali e di terra), sotto la responsabilità di Euspa, assicurando allo stesso tempo la conformità ai ...

Come scriviamo già da tempo, la governance europea delloè diretta sempre di più dalla ... L'ente operativo appaltatore è il consorzio(joint venture tra Telespazio e GfR, una ...... nella piana del Fucino (in Abruzzo), uno dei due centri di Controllo per la gestione della costellazione e, tramite(società composta da Telespazio e dalla tedesca DLR), è responsabile ...(Adnkronos) – L’Agenzia dell’Unione Europea per il Programma Spaziale (Euspa) ha confermato Spaceopal, joint venture paritaria tra Telespazio (Leonardo 67%/Thales 33%) e Dlr-Gfr (controllata ...Spaceopal, joint venture tra Telespazio e Dlr-Gfr, confermata dall’Euspa per altri cinque anni nel ruolo di Service operator per Galileo ...