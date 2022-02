Serve un’altra partnership con l’Africa

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 17 febbraio 2022) C’è un’aria di déjà vu nel summit tra l’Unione europea eche si è aperto ieri a Bruxelles. I capi di stato e di governo dei 27 stati membri si sono riuniti con 40 tra presidenti e premier africani per una “nuovada pari a pari”. Basta con la politica paternalista del passato. La Commissione ha annunciato un piano di investimenti da 150 miliardi di euro. Gli obiettivi sono molteplici. Innanzitutto contrarre la concorrenza politica ed economica della Cina in un continente essenziale per le materie prime della transizione digitale e climatica, che sta ascoltando le sirene delle Nuove via della seta. Poi favorire lo sviluppo economico in modo da frenare i flussi migratori da un continente in boom demografico. Infine incoraggiare la stabilità politica e la democrazia in un continente segnato da conflitti e colpi di stato. Tutto bello, ...