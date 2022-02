Sampdoria | noie fisiche per il giocatore | debutto rinviato?

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilper il neo acquisto dellasembra debba esser destinato a subire un rinvio. Ilnon vedeva l’ora di poter finalmente scendere in campo. Una noia muscolare però sembra averlo fatto desistere: rischia ora seriamente di saltare il prossimo impegno dei blucerchiati, l’Empoli di campionato.per Giovinco? Rischia di saltare anche l’Empoli!, Giovinco, infortunio Lanon vedeva l’ora di sfoggiare il suo nuovo acquisto: Sebastian Giovinco. Eppure una noia muscolare gli ha fatto saltare l’impegno del club ligure contro il Milan. Ma non finisce qua: la Formica Atomica rischia di saltare anche l’Empoli! A riportare l’aggiornamento è il report ufficiale del club blucerchiato, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria noie

ClubDoria46.it

DIRETTA DELLA PARTITA Formazioni ufficiali di- Torino(4 - 4 - 2): Falcone; ... Chabot Indisponibili: Damsgaard (fasticio muscolare alla coscia), Verre (fisiche), Yoshida (...... rappresentano, nel contempo, le buone notizie su cui far leva a fronte di un altro certo forfait, quello di Insigne , costretto ad alzare 'bandiera bianca' permuscolari, contro la. ...Non è più quella Sampdoria, che davanti a vario titolo aveva un Quagliarella più giovane, Muriel, Zapata, Schick, Defrel, eppure l’allenatore è convinto che si possa fare comunque qualcosa ...Si avvicina Milan-Sampdoria, prossima gara di campionato e anche Stefano ... lo svedese infatti non ha ancora recuperato dalle sue noie fisiche. Ma non ci sarà solo l’attaccante a dover sventolare ...