Real Madrid, Courtois: “Vi spiego come ho parato il rigore a Messi” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il portiere del Real Madrid ha parato a Messi un rigore nel match di Champions League di martedì scorso Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il portiere delhaunnel match di Champions League di martedì scorso

Advertising

goal : PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? - pisto_gol : Secondo Fabio Capello il Psg di Pochettino-21 tiri totali,8 in porta-e il Real Madrid di Ancelotti-3 totali,0 in po… - giraltpablo : Lionel Messi para PSG vs. Real Madrid (?? @SofaScoreLA). ¿Opiniones? - ir_shema : @Mango4G PSG 3-1 Real Madrid - Kdc1987Kdc : RT @FMCROfficial: Inter-Atalanta 2-2 Inter-Juventus 1-1 Inter-Milan 1-1 Inter-Real Madrid 0-1 Inter-Napoli 3-2 Real Madrid-Inter 2-0 Atalan… -