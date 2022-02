Poste Italiane assume, 25mila posti entro il 2024: i profili ricercati (Di giovedì 17 febbraio 2022) Poste Italiane ha annunciato l’intenzione di assumere 25mila nuovi lavoratori entro il 2024, di cui 3.400 sono stati già stati reclutati lo scorso anno. In questo modo l’azienda vuole rafforzare il business, riqualificando il personale con la formazione e favorendo un ricambio generazionale con l’uscita dei dipendenti vicini alla pensione. Poste Italiane assume, i profili ricercati Una delle aree a cui il gruppo sta rivolgendo la massima attenzione è quella dei consulenti finanziari: si tratta di assumere 2mila persone in più rispetto gli attuali 8mila professionisti entro il 2024. Tra i requisiti richiesti la conoscenza del pacchetto office e una ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 febbraio 2022)ha annunciato l’intenzione direnuovi lavoratoriil, di cui 3.400 sono stati già stati reclutati lo scorso anno. In questo modo l’azienda vuole rafforzare il business, riqualificando il personale con la formazione e favorendo un ricambio generazionale con l’uscita dei dipendenti vicini alla pensione., iUna delle aree a cui il gruppo sta rivolgendo la massima attenzione è quella dei consulenti finanziari: si tratta dire 2mila persone in più rispetto gli attuali 8mila professionistiil. Tra i requisiti richiesti la conoscenza del pacchetto office e una ...

