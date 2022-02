Oroscopo di Barbanera 17 febbraio | oggi sarà un giovedì “miracoloso”

Leggi su cityroma

Ariete (21/3 – 20/4) – Potreste incontrare qualcuno che vi darà la spinta giusta per far ripartire un progetto, o riuscirete a mettere in pratica le capacità organizzative. Toro (21/4 – 20/5) – Complice l'alleanza Luna-Urano, la vostra giornata è tutta improntata sulla carriera. Ideale per rimettere in ordine le idee, per una ripresa a tutto tondo. Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna scombina i vostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Colloqui invalidati da un imprevisto. Cancro (22/6 – 22/7) – Umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in voi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare.