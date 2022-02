Mbappé-PSG | per il rinnovo scende in campo il Qatar

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Per ildi Kyliannon entra in gioco solo il PSG ma addirittura un paese intero Secondo quanto riportato dal El Chiringuito, pare che prima del match tra PSG e Real Madrid ci sia stato un incontro tra i familiari di Kyliane alcuni esponenti vicini all’emiro delAl Thani per provare a trattenere il fenomeno francese a Parigi. A questo punto la palla passa a, che fin qui ha rifiutato ogni proposta e che ha chiesto più volte la cessione per trasferirsi al Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Secondo La Gazzetta dello Sport , Kylianè conteso tra la permanenza ale il trasferimento al Real Madrid, già sfiorato nel corso della scorsa estate. Il quotidiano assicura che la squadra che rimarrà senza il francese punterà ...E non è facile cucire il gioco in dream team come ildi oggi, in cui tutti vorrebbero il pallone e tutti vorrebbero arrivare davanti alla porta avversaria per guadagnare la vetrina e i titoli sui ...