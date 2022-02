“Ma che fai?”: Michelle Hunziker scatenata, prima con Ramazzotti e poi con la Blasi (Di giovedì 17 febbraio 2022) Serata di baci ieri per la prima puntata dello show Mediaset “Michelle Impossible“, una varietà poco varietà per il primo one-woman-show di Michelle Hunziker che però nella sua “missione” è riuscito a regalare vette altissime di hype, e forse anche di trash, confermate dai dati Auditel che hanno premiato la prima serata di Canale Cinque con 3.382.000 spettatori e lo share del 19.65%, battendo il film evento di Rai Uno “Ero in guerra ma non lo sapevo”, sulla storia vera dell’orefice Pierluigi Torregiani (2.294.000 spettatori e lo share dello 10.63%). La prima serata di Michelle Impossible è stata uno show dedicato alla showgirl: il pubblico ha potuto rivivere con la conduttrice italo-svizzera alcuni dei capitoli più rilevanti della sua vita ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Serata di baci ieri per lapuntata dello show Mediaset “Impossible“, una varietà poco varietà per il primo one-woman-show diche però nella sua “missione” è riuscito a regalare vette altissime di hype, e forse anche di trash, confermate dai dati Auditel che hanno premiato laserata di Canale Cinque con 3.382.000 spettatori e lo share del 19.65%, battendo il film evento di Rai Uno “Ero in guerra ma non lo sapevo”, sulla storia vera dell’orefice Pierluigi Torregiani (2.294.000 spettatori e lo share dello 10.63%). Laserata diImpossible è stata uno show dedicato alla showgirl: il pubblico ha potuto rivivere con la conduttrice italo-svizzera alcuni dei capitoli più rilevanti della sua vita ...

