Juventus, ora Zakaria è un problema: ecco perché (Di giovedì 17 febbraio 2022) La Juventus si prepara alla sfida con il Torino; un derby dove, probabilmente, Allegri deve risolvere il problema Zakaria. A gennaio la Juventus ha comprato Zakaria, il centrocampista di cui Allegri aveva assolutamente bisogno per alzare il livello della propria proposta di gioco. Andiamo a scoprire perché, ora, l’ex giocatore del Borussia Monchengladbach può essere un problema. LaPresseIl prossimo turno di campionato vedrà la Juventus sfidare il Torino in un match fondamentale per il discorso quarto posto. Partita dove vedremo il centrocampo che, per Allegri, è quello titolare. Un reparto composto da Locatelli, Rabiot e Zakaria dove lo svizzero rischia, però, di risultare un piccolo problema. Elisabetta Canalis, la ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 17 febbraio 2022) Lasi prepara alla sfida con il Torino; un derby dove, probabilmente, Allegri deve risolvere il. A gennaio laha comprato, il centrocampista di cui Allegri aveva assolutamente bisogno per alzare il livello della propria proposta di gioco. Andiamo a scoprire, ora, l’ex giocatore del Borussia Monchengladbach può essere un. LaPresseIl prossimo turno di campionato vedrà lasfidare il Torino in un match fondamentale per il discorso quarto posto. Partita dove vedremo il centrocampo che, per Allegri, è quello titolare. Un reparto composto da Locatelli, Rabiot edove lo svizzero rischia, però, di risultare un piccolo. Elisabetta Canalis, la ...

GiovaAlbanese : #Allegri 'Bravo #Juric a riportare il dna del #Torino. Non ci sarà #Bonucci per un affaticamento al polpaccio.… - Gazzetta_it : Violazione della quarantena: #Vlahovic segnalato, ora rischia una sanzione #Juventus - acffiorentina : DATA E ORA | ?? La semifinale di andata di #CoppaItalia contro la Juventus si giocherà il 02/03/2022 alle 21:00CET… - TUTTOJUVE_COM : M. Scirea: 'Juventus ora più consapevole dei suoi mezzi. Vlahovic il migliore in circolazione' - CuoreRoberto : Guarda cosa ho condiviso: Ora la Juventus vuole tenere Morata: pronto il piano e la proposta per l'Atletico Madrid… -