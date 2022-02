Il primo vestito di Carnevale di Luna | Belen pazza della sua fragolina

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 17 febbraio 2022)Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano fare a gara a chi la coccola di più e per la piccolaarriva ildi. I bimbi piccoli sono così teneri qualsiasi cosa indossano maSpinalbese per il suoè una dolcissima. E’ bellissima la figlia die con i colorifragola è un vero amore.è nata lo scorso luglio, appena sette mesi e già così presente sui social. Come ha fatto per Santiago la showgirl argentina anche per la sua bambina preferisce essere lei a pubblicare foto, video, mostrando da sempre il visino di entrambi i suoi figli. Sono molte invece le coppie vip che preferiscono non mostrare mai il volto dei ...