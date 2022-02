Il primo Manifesto del Futurismo da sabato esposto a Verona in una grande mostra (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il 20 febbraio del 1909 la pubblicazione del Manifesto del Futurismo sulla prima pagina del quotidiano francese “Le Figaro” sancisce la notorietà internazionale del movimento che agli inizi del Novecento s’impone in Italia, pervadendo tutte le arti, quale reazione alla cultura borghese di fine Ottocento e autentico inno alla modernità. Una copia originale del famoso “Le Figaro” con il “Manifeste du Futurisme” elaborato del poeta Filippo Tommaso Marinetti dal prossimo sabato, 19 febbraio, sarà esposto a Palazzo Maffei-Casa Museo a Verona, nella sala che raccoglie alcune delle opere futuriste più significative della Collezione Carlon. grande mostra sabato 19 febbbraio alla Sala Maffei Ma anche la città di Verona ebbe un ruolo di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il 20 febbraio del 1909 la pubblicazione deldelsulla prima pagina del quotidiano francese “Le Figaro” sancisce la notorietà internazionale del movimento che agli inizi del Novecento s’impone in Italia, pervadendo tutte le arti, quale reazione alla cultura borghese di fine Ottocento e autentico inno alla modernità. Una copia originale del famoso “Le Figaro” con il “Manifeste du Futurisme” elaborato del poeta Filippo Tommaso Marinetti dal prossimo, 19 febbraio, saràa Palazzo Maffei-Casa Museo a, nella sala che raccoglie alcune delle opere futuriste più significative della Collezione Carlon.19 febbbraio alla Sala Maffei Ma anche la città diebbe un ruolo di ...

