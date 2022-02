Il 18 febbraio arriva l’album di inediti “Cortometraggi” di Giusy Ferreri (Di giovedì 17 febbraio 2022) Milano. «Ho fatto tantissime hit estive e mi sono ritrovata ad essere coinvolta come ospite senza avere la possibilità di metterci mano; non mi ripeterei perché tutto quello che c’era da fare è stato fatto». Lo ha puntualizzato Giusy Ferreri alla presentazione di “Cortometraggi”, il suo nuovo album in uscita venerdì 18 febbraio e contenente “Miele”, con cui è stata in gara al recente festival di Sanremo, e il singolo “Gli Oasis di una volta”, che l’ha anticipato. La Ferreri è stata più volte protagonista estiva, di “Roma Bangkok” con Baby K, “Amore e capoeira”, “Jambo” e “Shimmy shimmy” per Takagi & Ketra, “La isla” con Elettra Lamborghini. «Quel valore aggiunto mi ha arricchito di qualcosa di più sobrio e leggero ed è stato fatto nel migliore dei modi – ha aggiunto – Oggi preferisco ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 17 febbraio 2022) Milano. «Ho fatto tantissime hit estive e mi sono ritrovata ad essere coinvolta come ospite senza avere la possibilità di metterci mano; non mi ripeterei perché tutto quello che c’era da fare è stato fatto». Lo ha puntualizzatoalla presentazione di “”, il suo nuovo album in uscita venerdì 18e contenente “Miele”, con cui è stata in gara al recente festival di Sanremo, e il singolo “Gli Oasis di una volta”, che l’ha anticipato. Laè stata più volte protagonista estiva, di “Roma Bangkok” con Baby K, “Amore e capoeira”, “Jambo” e “Shimmy shimmy” per Takagi & Ketra, “La isla” con Elettra Lamborghini. «Quel valore aggiunto mi ha arricchito di qualcosa di più sobrio e leggero ed è stato fatto nel migliore dei modi – ha aggiunto – Oggi preferisco ...

