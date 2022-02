Giochi, Marasco: ‘De Raho ha ragione, lotta a illegalità passa per identificazione giocatore’ (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Condividiamo appieno la necessità di identificare il giocatore per contrastare il gioco illegale e quello problematico espressa oggi dal procuratore De Raho, sempre molto lucido quando parla del valore del gioco legale per contrastare quello illegale”. Ad affermarlo è Moreno Marasco commentando le parole del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in audizione questa mattina alla Commissione di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico. “Il gioco legale online, da noi rappresentato, è – dice – perfettamente in linea con queste indicazioni e può essere un modello virtuoso. Le piattaforme online concessionarie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono quanto di più efficace per il contrasto al gioco minorile, al riciclaggio e al gioco problematico. La pubblicazione dell’elenco dei concessionari sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Condividiamo appieno la necessità di identificare il giocatore per contrastare il gioco illegale e quello problematico espressa oggi dal procuratore De, sempre molto lucido quando parla del valore del gioco legale per contrastare quello illegale”. Ad affermarlo è Morenocommentando le parole del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in audizione questa mattina alla Commissione di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico. “Il gioco legale online, da noi rappresentato, è – dice – perfettamente in linea con queste indicazioni e può essere un modello virtuoso. Le piattaforme online concessionarie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono quanto di più efficace per il contrasto al gioco minorile, al riciclaggio e al gioco problematico. La pubblicazione dell’elenco dei concessionari sul ...

