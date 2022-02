“Ero impotente”: Phoenix Brown su quando sentì la madre Mel B subire violenza (Di giovedì 17 febbraio 2022) La figlia di Mel B, Phoenix Brown, ha parlato degli episodi di violenza domestica a cui ha assistito a casa. Durante un’intervista rilasciata al The Sun, la giovane ha raccontato il dolore e il senso di impotenza provati dopo aver assistito agli abusi domestici perpetrati su sua madre da parte del suo ex compagno, il produttore cinematografico Stephen Belafonte. I due hanno avuto una relazione durata ben 10 anni e terminata nel 2017. Mel B, che ha ricevuto l’onorificenza MBE (Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico) e che collabora da tempo con l’organizzazione benefica contro la violenza domestica Women’s Aid, ha accusato apertamente Belafonte di abuso domestico nella sua autobiografia uscita nel 2018, Brutally honest. L’uomo però, ha sempre negato le accuse. ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 17 febbraio 2022) La figlia di Mel B,, ha parlato degli episodi didomestica a cui ha assistito a casa. Durante un’intervista rilasciata al The Sun, la giovane ha raccontato il dolore e il senso di impotenza provati dopo aver assistito agli abusi domestici perpetrati su suada parte del suo ex compagno, il produttore cinematografico Stephen Belafonte. I due hanno avuto una relazione durata ben 10 anni e terminata nel 2017. Mel B, che ha ricevuto l’onorificenza MBE (Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico) e che collabora da tempo con l’organizzazione benefica contro ladomestica Women’s Aid, ha accusato apertamente Belafonte di abuso domestico nella sua autobiografia uscita nel 2018, Brutally honest. L’uomo però, ha sempre negato le accuse. ...

