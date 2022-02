Draghi striglia la maggioranza: “Così non si può andare avanti. Mi invitano al realismo, ma io sono qui per idealismo” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il premier prima ha visto il presidente della Repubblica, poi ha convocato i capidelegazione di governo Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il premier prima ha visto il presidente della Repubblica, poi ha convocato i capidelegazione di governo

Advertising

repubblica : Milleproroghe, Draghi striglia i partiti della maggioranza: garantire i voti in Parlamento o non si va avanti. E in… - anto_a_a : RT @sabrimaggioni: #Draghi striglia i partiti. Da Presidente del Consiglio a nonno è un attimo. La crisi di governo è dietro l’angolo. htt… - MSator : RT @sabrimaggioni: #Draghi striglia i partiti. Da Presidente del Consiglio a nonno è un attimo. La crisi di governo è dietro l’angolo. htt… - ziowalter1973 : RT @martinoloiacono: GOVERNO: DRAGHI STRIGLIA CAPIDELEGAZIONE, GARANTIRE VOTI IN PARLAMENTO O NON SI VA AVANTI. (Ile/Adnkronos) Il cazziat… - PadovanicNicola : RT @myrtamerlino: Il Premier incontra #Mattarella e poi striglia la maggioranza “senza i voti del Parlamento, il #Governo non va avanti”… -