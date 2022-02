Davide Silvestri affronta Alex e Delia: “Lo show deve finire! Avete rotto le P” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nei primi tre mesi del GF Vip Davide Silvestri e Alex Belli hanno legato molto, ma con il ritorno del Man nel Game le cose sono cambiate. Lunedì sera l’abbraccio che l’attore di Vivere ha dato ad Alex è stato freddissimo e subito dopo Davide ha spiegato il perché a Barù: “Tutta questa storia non mi convince e non mi fido più di lui. Non mi sentivo di fare le feste per il suo ritorno e non l’ho fatto. Adesso non mi va di parlarci e non lo faccio, molto semplice. A me di questa storia loro non me ne frega un c***o di niente. Continuo per la mia strada, poi farò le mie valutazioni, ma di istinto non mi andava di abbracciarlo“. Davide su Alex: “Non me la sono sentita di abbracciarlo” #GFVIP pic.twitter.com/xTefmJzYWl — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, ... Leggi su biccy (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nei primi tre mesi del GF VipBelli hanno legato molto, ma con il ritorno del Man nel Game le cose sono cambiate. Lunedì sera l’abbraccio che l’attore di Vivere ha dato adè stato freddissimo e subito dopoha spiegato il perché a Barù: “Tutta questa storia non mi convince e non mi fido più di lui. Non mi sentivo di fare le feste per il suo ritorno e non l’ho fatto. Adesso non mi va di parlarci e non lo faccio, molto semplice. A me di questa storia loro non me ne frega un c***o di niente. Continuo per la mia strada, poi farò le mie valutazioni, ma di istinto non mi andava di abbracciarlo“.su: “Non me la sono sentita di abbracciarlo” #GFVIP pic.twitter.com/xTefmJzYWl — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, ...

