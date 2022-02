Dalla Pisana 2 milioni per i Soggiorni Formativi dedicati agli studenti del Lazio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Coinvolgere le ragazze e i ragazzi tra i 12 e i 18 anni in esperienze di apprendimento, socializzazione e di crescita personale in diversi ambiti come green e turismo sostenibile, agrifood e filiera dell’agroalimentare, scienze dello sport e benessere, arti e mestieri dello spettacolo, storia e tradizioni regionali, nuove tecnologie e mondo digitale. E’ questo l’obiettivo del bando da due milioni di euro per la realizzazione di Soggiorni Formativi, da svolgere nel periodo compreso tra il 15 giugno e 31 dicembre 2022, per gli studenti, in particolare quelli in condizioni economiche maggiormente svantaggiate e con soddisfacenti risultati scolastici, delle Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, IeFp, Its, Università, Scuole tematiche di alta formazione del Lazio. Possono presentare le ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 17 febbraio 2022) Coinvolgere le ragazze e i ragazzi tra i 12 e i 18 anni in esperienze di apprendimento, socializzazione e di crescita personale in diversi ambiti come green e turismo sostenibile, agrifood e filiera dell’agroalimentare, scienze dello sport e benessere, arti e mestieri dello spettacolo, storia e tradizioni regionali, nuove tecnologie e mondo digitale. E’ questo l’obiettivo del bando da duedi euro per la realizzazione di, da svolgere nel periodo compreso tra il 15 giugno e 31 dicembre 2022, per gli, in particolare quelli in condizioni economiche maggiormente svantaggiate e con soddisfacenti risultati scolastici, delle Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, IeFp, Its, Università, Scuole tematiche di alta formazione del. Possono presentare le ...

Marco17141067 : 'Se avessi davanti a me l'eternità, e dovessi passarli in continui stenti neppur consolata dalla tua presenza, e tu… - sofiapisu95 : RT @cagliariturismo: All'esterno della Cattedrale si cela la pietra di 'Santu Maumma': una lapide funeraria pisana capovolta appartenuta a… - rtl1025 : ?? Sono complessivamente 259 i migranti trasferiti a #Lampedusa sulla nave quarantena #Aurelia per il periodo di sor… - PISAinVIDEO : Dalla piazza alla disintossicazione: il bilancio del 2021 dell’Unità di strada della Sds Pisana - ci_gori : RT @cislpisa: ??La Cisl si impegna a sostenere la transazione ecologica. Così il segretario provinciale Dario Campera in occasione del congr… -