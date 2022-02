D-Von Dudley dopo l’operazione | “La mia carriera da wrestler è oramai terminata”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 17 febbraio 2022) D-Voninsieme a Bully Ray ha formato uno dei tag team più dominanti della storia del wrestling moderno. Hanno iniziato la loroin quel di ECW fino a rubare la scena anche negli show principali della WWE con match memorabili e tantissimi titoli di coppia. Alcuni di questi incontri sono stati però violentissimi essendo conditi da spot pericolosi. E per via di numerosi infortuni ed un delicato intervento alle vertebre della spina dorsale, Devon dovrà sicuramente una volta per tutte appendere al stivali daal chiodo. Voglio una vita spericolata… “Mi hanno fuso tre vertebre della spina dorsale e l’intervento è stato più complicato di quello che i dottori prevedevano. Ringrazio Dio e i dottori che mi hanno completamente rigenerato. Posso correre, saltare, giocare con mio figlio… Hanno dovuto però curvare ...