Blanco, è crisi con la fidanzata? Il cantante rompe il silenzio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Blanco, dopo la sua vittoria al Festival della Canzone Italiana, finisce nel mirino del gossip per la sua relazione. Presunta crisi in atto con la sua fidanzata Giulia? Ecco i dettagli Solo qualche settimana fa, cavalcando l'onda di successo che ha travolto il giovane cantautore, si parlava di Blanco e della sua sfera privata. Infatti mentre della sua carriera artistica si sa ogni dettaglio, considerando lo strepitoso successo che anche prima della sua partecipazione al Festival aveva, la vita privata Blanco ha sempre cercato di mantenerla tale. BlancoIn queste settimane alcune indiscrezioni avevano anche raccontato della sua fidanzata, la giovane e bella Giulia che nonostante sia sempre rimasta lontana dai riflettori ha accompagnato il ragazzo per ...

