Alfonso Signorini apre la puntata con una dichiarazione d’amore: “Lo devo dire” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Alfonso Signorini è tornato con un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip: durante l’apertura della puntata, però, ha deciso di lasciarsi andare ad una dichiarazione d’amore molto importante Alfonso Signorini… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 17 febbraio 2022)è tornato con un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip: durante l’apertura della, però, ha deciso di lasciarsi andare ad unamolto importante… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

jessinarxh : ALFONSO SIGNORINI TU NON SEI IL PEGGIORE CONDUTTORE DI QUESTO GF MA DI TUTTI I GF DELLA STORIA #jeru #jessvip #gfvip - milly_955 : Togliete la conduzione ad Alfonso Signorini, vi scongiuro. Non ha seguito neanche 5 minuti del suo programma. #jerù #gfvip - Erikaa287740561 : RT @Indigo__Moon__: L'esperimento è fallito come la conduzione di Alfonso Signorini. #jessvip #jeru #gfvip - teknologicament : RT @_comedincanto: Alfonso Signorini facci il favore di cambiare mestiere, perché son le 22.45 e non abbiamo visto ancora nulla di decente… - perugia11 : RT @debrasksk: Il detersivo preferito di Alfonso Signorini: Il Nicky Minaj? #jerù #jessvip #gfvip -