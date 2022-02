Aids, nuove speranze per i malati: una donna è guarita con un trattamento sperimentale, è il terzo caso nel mondo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nonostante la pandemia abbia inevitabilmente offuscato le altre patologie che affligono il mondo, oggi arriva una notizia che fa ben sperare per una malattia che da 40 anni si sta cercando di ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nonostante la pandemia abbia inevitabilmente offuscato le altre patologie che affligono il, oggi arriva una notizia che fa ben sperare per una malattia che da 40 anni si sta cercando di ...

Advertising

globalistIT : Una bellissima notizia #AIDS - StigmabaseF : [Stigmabase IT] Hiv, terzo caso al mondo di paziente guarito con un trapianto: è una donna di New York: Una donna a… - StigmabaseN : ITGMT — Hiv, terzo caso al mondo di paziente guarito con un trapianto: è una donna di New York: Una donna americana… - qnazionale : Hiv, la prima donna guarita dal virus. Nuove speranze per la lotta all'Aids - itrichi : la mia vicina di casa, analfabeta #novax asociale chiusa in casa da anni, ora ha decretato ufficialmente che… -