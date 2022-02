Volley, SuperLega 2021/2022: Monza vince e fa retrocedere Ravenna, Piacenza torna al successo, Cisterna si salva al tie-break (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Altri tre recuperi nella SuperLega di pallavolo italiana, tre partite pregne di significato. Facile facile la vittoria della Vero Volley Monza nel recupero della diciassettesima giornata di campionato. La Consar RCM Ravenna viene spazzata via per tre set a zero (25-14, 25-19, 25-20) ed è aritmeticamente retrocessa; troppo forti i brianzoli, al quinto successo consecutivo, che nelle prime due frazioni riescono a gestire senza troppi patemi per poi contenere la sfuriata d’orgoglio avversaria nel terzo set grazie ad uno scatenato Grodzanov. torna invece al successo dopo un mese la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che schianta per tre set a zero la Kioene Padova (25-20, 25-17, 25-19). Coach Bernardi ringrazia il trittico Russell-Rossard-Recine, tutti e tre in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Altri tre recuperi nelladi pallavolo italiana, tre partite pregne di significato. Facile facile la vittoria della Veronel recupero della diciassettesima giornata di campionato. La Consar RCMviene spazzata via per tre set a zero (25-14, 25-19, 25-20) ed è aritmeticamente retrocessa; troppo forti i brianzoli, al quintoconsecutivo, che nelle prime due frazioni riescono a gestire senza troppi patemi per poi contenere la sfuriata d’orgoglio avversaria nel terzo set grazie ad uno scatenato Grodzanov.invece aldopo un mese la Gas Sales Bluenergy, che schianta per tre set a zero la Kioene Padova (25-20, 25-17, 25-19). Coach Bernardi ringrazia il trittico Russell-Rossard-Recine, tutti e tre in ...

