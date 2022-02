Va in bici e perde l'orientamento Un sessantenne salvato al Trebbio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) SANSEPOLCRO Era partito da Città di Castello per fare un giro in bicicletta, scegliendo di percorrere strade a lui meno conosciute, ma poi si è ritrovato nelle vicinanze del Trebbio di Sansepolcro ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) SANSEPOLCRO Era partito da Città di Castello per fare un giro incletta, scegliendo di percorrere strade a lui meno conosciute, ma poi si è ritrovato nelle vicinanze deldi Sansepolcro ...

